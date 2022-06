Jodel Dossou explique les raisons de son acte

L’international béninois Jodel Dossou a réagi, ce vendredi 10 juin 2022, face aux commentaires des internautes qui fustigent le retrait de toutes ses publications liées à l’équipe nationale.

« Oui ma cellule de communication a retiré certaines images sur mes comptes avec mon accord mais pas que des images de la sélection nationale. On a retiré les dernières images de moi en couleurs nationales, les images de ma chère mère (bousculée au stade à cause de moi), l’image de l’anniversaire de mon fils, les images avec ma petite famille...car sous ces images se trouvaient des commentaires aberrants, des menaces de morts et d’autres choses inacceptables », a réagi Jodel Dossou à la suite des commentaires sur Facebook.

Le footballeur international Jodel Dossou avait retiré de ses publications sur le réseau social toutes les photos relatives à l’équipe nationale. Un retrait qui intervient à la suite de l’attaque du bus des Ecureuils du Bénin par des supporters en colère face à la défaite du Onze national 1 but à 0 face au Mozambique lors du match comptant pour la 2è journée des éliminatoires à l Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023.

M. M.

10 juin 2022 par ,