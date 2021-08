Jean-Baptiste Hounguè condamné à 5 ans de prison dont deux fermes

Un proche du président Patrice Talon vient d’être condamné à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

Jean-Baptiste Hounguè, ex membre de l’unité présidentielle de suivi des projets pour la mise en oeuvre du Programme d’Actions du Gouvernement a été condamné à 5 ans de prison dont deux fermes pour « abus de fonction et corruption » par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet), selon le verdict rendu public le lundi 02 août 2021.

Il est poursuivi au même titre que ses co-accusés Frédéric Behanzin et Rodrigue Kakaï Glèlè dans un dossier relatif à la passation d’un marché public au port autonome de Cotonou.

Les mis en cause ont plaidé non coupable lors des audiences tenues les 17 mai et 07 juin 2021.

