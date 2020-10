Jacques Migan sûr de la candidature de Patrice Talon

Dans un entretien téléphonique à Urban FM, l’ex bâtonnier Jacques Migan s’est montré très optimiste par rapport à la candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Pour lui, on ne devrait plus douter de la candidature du chef de l’Etat à sa propre succession en 2021.

A en croire Me Migan, les conditions posées par l’actuel locataire de la Marina pour un second mandat sont réunies. « Patrice Talon sera candidat parce que les trois conditions sont réunies », a-t-il laissé entendre.

Evoquant lesdites conditions, il a cité entre autres, la réforme du système partisan, l’impact de ses réalisations, et son état de santé. Des conditions qui, selon le militant du Bloc Républicain, sont désormais réunies, et M. Talon pourra sûrement briguer un second mandat.

Sur la question, le président de la République, dans une interview accordée à Jeune Afrique a signifié que sa décision est déjà prise et sera portée à la connaissance des populations très bientôt.

