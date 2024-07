JAK nouveau champion du Bénin

En battant El Phénix de Natitingou en finale du championnat féminin de troisième division ce samedi, JAK est officiellement le nouveau champion du Bénin.

Les rideaux sont tombés ce samedi 13 juillet 2024 sur le championnat féminin de troisième division. Ceci, pour le compte de l’exercice 2023-2024.

En finale au Stade Omnisports d’Abomey, JAK et El Phénix de Natitingou se disputaient le titre. Un seul but a scellé le sort de la rencontre. Et ce sont les joueuses de JAK qui l’ont emporté. Elles sont donc les nouvelles championnes du Bénin.

J.S

