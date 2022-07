Isabelle Yacoubou fait le récit de son parcours en France

Isabelle Yacoubou est une basketteuse béninoise qui évolue au club de Tarbes en France. Au cours d’une séance d’échanges avec les jeunes du Centre communautaire EYA à Cotonou, ce vendredi 1er juillet 2022, la championne fait le récit de son aventure.



Isabelle Yacoubou a commencé le basket avec le club Lumière d’Abomey. À 14 ans, elle est repérée par l’ancienne présidente de la Fédération béninoise de basketball Célestine Adjanohoun. Celle-ci la prend en charge et la confie ensuite à Régina Akindès, une autre figure du basketball féminin au Bénin. Auprès de cette dernière, elle vécut pendant environ deux ans. Le projet à l’époque, informe la basketeuse, était d’obtenir le Bac et d’aller aux États-Unis.

Un monsieur à la recherche de handballeurs contacta Célestine Adjanohoun qui fit sa proposition. Nonobstant la différence entre les disciplines, le monsieur se rend à Porto-Novo pour l’interviewer avant et après une séance d’entraînement et de produire une vidéo qui sera par la suite envoyée au club de Tarbes.



Après avoir reçu la vidéo, le coach, rappelle Isabelle, n’était pas intéressé. La basketeuse devrait fermer les 17 ans et c’était trop tard d’intégrer le centre de formation des jeunes.

Ironie du sort, trois semaines après, le coach fut licencié. Son successeur faisant le tour des recrutements découvre la vidéo de Isabelle Yacoubou. Elle fut contactée pour démarrer la rentrée annoncée dans deux semaines. Avec le peu de ressources financières que ses parents lui avaient donné pour son séjour, elle s’est offert une fois arrivée en France, quelques équipements pour ses débuts.

Après la première séance d’entraînement, alors qu’elle pleurait dans un coin et s’interrogeait sur ses performances, le coach se rapproche d’elle et la rassure. « Moi, je sais que tu vas y arriver, c’est dur. Le contexte, il est différent. Ici, on a tout et on a l’impression de ne pas être à ta place », lui aurait confié le coach.

Malgré ses débuts difficiles, Isabelle Yacoubou n’a pas baissé les bras.



Après la naissance de sa fille à 32 ans, Isabelle avait toujours soif de renouer avec le parquet. Elle est championne de France 2009-2010, championne d’Espagne 2012, vice-championne olympique 2012 et vice-championne de Russie 2013.

Surnommée Baby shaq ou Shaquoubou pour son physique qui ressemble étrangement à celui de l’ancienne star de la NBA Shaquille O’neal, Isabelle Yacoubou a fait des sacrifices pour atteindre ses résultats.

Et elle n’est pas encore prête d’abandonner la balle orange.

3 juillet 2022 par