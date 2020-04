« La pandémie du Coronavirus et une maladie qui tue », a rappelé la basketteuse Isabelle Yacoubou à travers une vidéo. Elle invite les Béninois au respect des règles d’hygiène.

« Ensemble, suivons les règles d’hygiène et de santé publique, et ensemble, nous barrons la route à ce fléau », a lancé Isabelle Yacoubou.

Comme elle, l’international béninois, Olivier Verdon a lancé le même appel aux populations béninoises.

A travers une vidéo, il explique la manière dont il vit le confinement.

Le joueur béninois dit passer son temps à regarder la télé, les séries et à des jeux. Ce qui est important aussi selon lui, c’est d’aller courir à la fin du sport car, l’on ne sait pas si le championnat est fini ou si cela va reprendre. Il faudra donc se tenir prêt, et à tout moment, a-t-il expliqué.

Avec les différentes mesures, Olivier Verdon garde l’espoir que tout ira bien, et que « la situation reviendra à la normale ».

Informé de toute l’actualité du Bénin, il exhorte les populations à suivre les mesures recommandées par le gouvernement. « C’est des conseils importants pour la santé de tout le monde », a rappelé le défenseur des Ecureuils assurant du soutien de l’équipe nationale à la population béninoise. « Tous les joueurs de l’équipe nationale, on a une pensée pour vous, et on espère que tout ça se passera vite et que vous allez rester en bonne santé », a-t-il souhaité. « Le pas nous manque, et on a vite envie de revenir aux sources, de vous retrouver, de partager de bons moment encore. Dès que la bataille sera gagnée, on se retrouvera encore pour de nouvelles aventures », a conclu Olivier Verdon.

F. A. A.

