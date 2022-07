L’incarcération de certaines personnalités a fait naître une polémique sur le concept de ‘’détenus politiques’’. Lors de son passage sur l’émission « Le Gouvernement en action », le ministre de la justice et de la législation, Séverin Quenum a donné des clarifications à ce sujet.

Le ministre de la justice et de la législation, Séverin Quenum a donné des éléments de compréhension face à la polémique sémantique suscitée par l’incarcération d’anciens ministres dont Réckya Madougou, Ali Houdou, Jean-Alexandre Hountondji (libéré sous contrôle judiciaire) et d’autres personnalités telles le Constitutionnaliste Joël Aïvo.

« Il n’y a pas au Bénin de détenus politiques (…) d’autant plus que le fait de poursuivre, d’interpeller, d’incarcérer et de juger une personnalité politique, ne fait pas de cette personnalité-là un détenu politique », a nuancé Séverin Quenum lors de son passage sur l’émission « Le Gouvernement en action ».

« Le détenu politique, c’est celui qui est détenu, arrêté, emprisonné et jugé à raison de ses convictions politiques. Nous avons des personnalités, parce que dans notre pays nul n’est au-dessus de la loi. Vous avez beau être personnalité, politique, du monde économique ou du monde des affaires, si vous commettez une infraction, vous serez réprimé, vous ferez l’objet de poursuites et de jugement. Donc, pour moi, et ça doit être clair également pour tous que les personnalités qui commettent des infractions pour la plupart très graves certainement parce qu’elles pensent qu’elles sont des personnalités, qu’elles peuvent se permettre un certain nombre de choses, lorsqu’elles en viennent à se mettre en travers de la loi, nul n’étant au-dessus de la loi, la répression suit et ces personnes-là ne sont donc pas des détenus politiques », a expliqué le Garde des Sceaux.

M. M.

3 juillet 2022 par