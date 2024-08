Ibrahima IDRISSOU lève les sanctions contre les responsables de la FBP

Fin de sanctions contre le président de la Fédération Béninoise de Pétanque Garba YAYA et le Secrétaire Général de l’instance Casimir DJOSSOU. Dans une note datant du 16 août, El-Hadj Ibrahima IDRISSOU, président de la CASB a annoncé la levée des sanctions contre les deux responsables.

En septembre 2023, Garba YAYA se voyait retirer de ses fonctions de président de la Fédération Béninoise de Pétanque. Il était suspendu jusqu’à nouvel ordre par la Confédération Africaine de Sports Boules dirigée par El-Hadj Ibrahima IDRISSOU pour « laxisme, désinvolture, négligence coupable et mépris vis-à-vis de la Confédération Africaine des Sports Boules ». C’était lors de la remise des trophées et médailles, à la cérémonie de clôture des championnats du monde, le dimanche 17 septembre 2023. Des mois plus tard, le CASB tape encore le poing sur la table en suspendant Casimir Djossou. Le Secrétaire Général de la Fédération a été sanctionné pour avoir désigné le président de la FBP, alors sous suspension, pour recevoir le « Pagnol d’or » à Marseille, France.

Mais, désormais, tout ceci est fini. La CASB a levé les sanctions. Les deux responsables peuvent donc exercer à nouveau leurs fonctions. C’est notamment dans un communiqué qui date du 16 août 2024 que El-Hadj Ibrahima IDRISSOU a annoncé la décision. Dans le premier article de la note, il est mentionné : "La décision N⁰004/PDT/CASB/SP du 20 Septembre 2023 portant suspension de Monsieur GARBA Yaya de ses fonctions de Président de la Fédération Béninoise de Pétanque est lévée".

Le cas Casimir DJOSSOU est évoqué dans l’article 2 du communiqué : "La décision N⁰005/PDT/CASB/SP du 1er Juillet 2024 portant suspension de Monsieur Casimir DJOSSOU de ses fonctions de Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Pétanque est lévée."

