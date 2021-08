Human Rights Priority et Human Dignity échangent avec les OSC et les médias

Human Rights Priority (HRP-ONG) et Human Dignity mènent une mission conjointe de dix jours relative au suivi des recommandations faites au Bénin par le Comité des Droits Économiques et Sociaux Culturel lors de son examen en 2020. A cette occasion, les responsables des deux organisations ont échangé ce lundi 09 août 2021 à la Bourse du travail avec des organisations de la société civile et des professionnels des médias.

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations-Unies a lors de l’examen du troisième rapport périodique soumis par le Bénin au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait des recommandations liées aux droits des travailleurs, à l’éducation, à l’accès aux soins de santé, à la sécurité sociale etc. Deux organisations Human Rights Priority (HRP-ONG) au Bénin et Human Dignity basée en France ont entamé une mission de réévaluation de la mise en œuvre de ces recommandations notamment celles portant sur les droits à la santé et à la sécurité sociale.

La séance d’échange animée par Seynabou Benga, directrice de l’ONG Human Dignity et Péniel Agonsanou de Human Rights Priority a permis de recueillir des informations sur les progrès qui ont été faits par le Bénin pour faciliter l’exercice du droit à la santé et du droit à la protection sociale pour tous les Béninois et toutes les Béninoises. Les discussions ont été axées sur l’éducation sexuelle des femmes et des filles, l’accès aux soins de santé pour les plus vulnérables et les actions menées par les organisations pour accompagner l’Etat. Il est noté que la couche juvénile est plongée dans un manque d’éducation sexuelle. Le sujet reste encore tabou dans la société. Les organisations non gouvernementales ont relevé la nécessité pour l’Etat de faciliter les procédures permettant de faire connaitre la thématique de l’éducation à la sexualité aux écoles. Dans le domaine de la protection sociale, le gouvernement béninois a intensifié les mesures en faveur des plus vulnérables et renforcer le système d’assurance sociale à travers l’opérationnalisation du projet ARCH.

« Des efforts peuvent être encore faits notamment sur la mise en œuvre de ces droits. Il y a des textes, et des réformes qui ont été entreprises, maintenant il faut avancer sur la mise en œuvre effective de ces textes pour qu’ils puissent bénéficier au plus grand nombre », a confié Seynabou Benga.

Les deux organisations prévoient aussi d’échanger avec les autorités béninoises parmi lesquelles celles du ministère des affaires sociales pour discuter des mesures prises en matière de protection sociale et du droit à la santé.

« Nous allons également rencontrer la coopération suisse, visiter des sites agricoles et discuter du droit à la santé des agriculteurs concernant l’utilisation des pesticides », a-t-elle ajouté.

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait fait part de l’utilisation massive des pesticides dans la production de coton et dans les cultures vivrières, mettant en danger la santé publique

A la fin de la mission, les deux organisations vont rédiger un rapport qui sera transmis aux autorités béninoises, aux organisations de la société civile rencontrées et au comité des droits économiques sociaux et culturels.

A propos de l’ONG Human Dignity

Human Dignity est une association à but non lucratif œuvrant pour le respect des droits économiques, sociaux et culturels en Afrique subsaharienne. Basée à Paris (France), elle a pour objectif la réalisation pleine et entière des droits économiques, sociaux et culturels afin d’améliorer les conditions de vie des populations à travers la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples.

A propos de l’ONG Human Rights Priority

L’organisation non gouvernementale de défense et de promotion des droits Humains, de promotion de la bonne gouvernance et de l’Etat de Droit en République du Bénin a été créée en 2018 au Bénin. Présidée par Miguèle Houéto, l’ONG Human Rights Priority, donne priorité aux droits Humains pour un Développement durable.

