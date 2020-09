Homeky expose le modèle des sociétés sportives

Le ministre des Sports Oswald Homeky a exposé ce lundi 31 août 2020 le modèle des sociétés sportives aux chefs d’entreprises. La séance a eu lieu à l’hôtel Novotel de Cotonou en présence des acteurs intervenants dans le domaine des sports et des entreprises.

Le Bénin est sur le point de faire un pas majeur dans la conduite des projets sportifs. « Nous allons désormais instituer dans notre pays, que l’ensemble des clubs qui participent aux championnats professionnels soient des clubs professionnels et appartiennent donc de ce fait à des personnes morales commerciales », a déclaré le ministre Oswald Homeky.

Le but de la réforme est « de sécuriser d’abord la rémunération des joueurs et des encadreurs, d’augmenter le niveau d’intensité de nos différents championnats et enfin d’établir et d’instaurer dans notre pays, le business du sport ».

Selon la présentation faite par le ministre Oswald Homeky, les principaux modèles des sociétés sportives sont : entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, société anonyme à objet sportif et société anonyme sportive professionnelle. M

Le troisième type de modèle, société anonyme sportive professionnelle sera une unité distincte de l’entreprise qui opère la partie professionnelle.

À en croire Oswald Homeky, « l’entreprise pourra construire et développer un projet sportif avec un budget y afférent. Joueurs et encadreurs techniques recevront régulièrement leurs salaires. Ce qui conduira les clubs à se professionnaliser. Il y aura une forte animation des ligues professionnelles, des championnats amateurs et du sport féminin ».

Ainsi poursuit le ministre, les entreprises pourront avoir une meilleure visibilité et les sportifs pourront se garantir convenablement une retraite bien méritée.

Il s’agit d’un nouveau cadre institutionnel et économique qui permettra aux entreprises et sociétés d’investir en toute sécurité dans le secteur sportif pour le rayonnement du sport béninois.

A.A.A

1er septembre 2020 par