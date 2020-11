Homéky déçu du résultat des Ecureuils

Les Ecureuils du Bénin ont croisé les crampons dans l’après-midi de mardi 17 novembre 2020 à Maseru avec les Crocodiles. Une rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN-Cameron 2022. Mais le ministre des sports n’est pas content du score de zéro but partout.

Le résultat du match Bénin-Lesotho n’a pas été du goût du ministre des sports, Oswald Homéky qui a clairement exprimé son mécontentement. « On est déçu. On voulait offrir la qualification aux Béninois », a-t-il souligné dans une interview accordée à la Radio nationale. « Nous avons offert de bonnes conditions à l’équipe. On s’est bien préparé. On avait envie de gagner ces trois points qui nous auraient mis à l’abri », a poursuivi le ministre soulignant la nécessité de continuer de travailler et de « se concentrer sur les prochains matchs ».

Dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2022 au Cameroun, le Bénin va accueillir le Nigéria à Cotonou avant de se rendre à Freetown en mars 2021 pour le match contre la Sierra Leone, et qui compte pour la dernière journée.

Dans le groupe L, les poulains de Michel Dussuyer occupent la 2ème place avec 7 points derrière le Nigéria.

Le Lesotho et la Sierra Léone occupent les deux dernières places.

F. A. A.

