Historique élection de Kirsty Coventry comme Présidente du CIO

Kirsty Coventry, ministre zimbabwéenne des sports, des arts et des loisirs, a été élue présidente du Comité International Olympique (CIO) à Costa Navarino (Grèce). Son mandat va durer huit ans.

Ce jeudi 20 mars 2025, est un jour inoubliable pour Mme Kirsty Coventry. À Costa Navarino en Grèce, elle a été élue Présidente du Comité international olympique (CIO) pour un mandat de 8 ans. Ministre de la Jeunesse, des Arts, des Sports et des Loisirs au Zimbabwe, Kirsty Coventry entre dans l’histoire en devenant la première femme et la première Africaine à occuper ce poste au sein du CIO.

Suite à cette élection, le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Dr Patrice Motsepe, a présenté ses plus chaleureuses félicitations à Mme Kirsty Coventry. "Au nom des 54 Associations Membres de la CAF, nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à Mme Kirsty Coventry pour son élection à la présidence du CIO. Son accession à cette fonction d’envergure est une immense source de fierté pour l’Afrique et témoigne de la reconnaissance de son parcours remarquable ainsi que de son engagement indéfectible en faveur des idéaux olympiques. Nous lui formulons nos vœux les plus sincères de réussite dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités.", a souligné le président de la CAF.

Kirsty Coventry a obtenu au terme des élections, la majorité absolue des voix dès le premier tour. Sur les 97 suffrages valablement exprimés, elle a recueilli 49 voix. Elle succède à l’Allemand Thomas Bach.

