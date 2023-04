Hervé Renard sélectionneur de l’équipe féminine

Une nouvelle page s’ouvre dès ce jeudi 30 mars 2023 en Equipe de France féminine. Corinne Diacre est officiellement remplacée par l’homme à chemise blanche, Hervé Renard.

Ancien sélectionneur du Maroc, Hervé Renard est maintenant à la tête des Bleues. À 54 ans, il va connaître une nouvelle aventure sur le banc tricolore après avoir mis fin à son contrat en Arabie Saoudite.

Renard a dû diminuer son salaire pour rejoindre l’Équipe de France féminine, bien loin de ses 300.000 euros mensuels avec l’Arabie Saoudite.

« À l’issue du Comité Exécutif extraordinaire réuni ce jeudi après-midi, la Fédération Française de Football est heureuse d’annoncer la nomination de Hervé Renard au poste de sélectionneur de l’Équipe de France Féminine jusqu’en août 2024. Le nouveau sélectionneur dirigera les Bleues pour la Coupe du Monde de la FIFA 2023 qui se déroulera en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochains et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 du 25 juillet au 10 août.

Une conférence de presse de présentation se tiendra ce vendredi 31 mars au siège de la FFF, à 12h00, en présence de Philippe Diallo, président par intérim de la FFF et de la commission de recrutement composée de Jean-Michel Aulas, Laura Georges, Marc Keller et Aline Riera.

Hervé Renard dévoilera à cette occasion sa première liste en vue des deux prochains matches de l’équipe de France féminine, prévus le 7 avril à Clermont-Ferrand face à la Colombie et le 11 avril au Mans face aux Canadiennes, Championnes Olympiques en titre », peut-on lire dans le communiqué de la Fédération.

À moins de quatre mois de la Coupe du monde féminine 2023, Hervé Renard a un grand défi à relever avec l’Équipe de France dames.

J.S

31 mars 2023 par