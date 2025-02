HWPL organise une marche pour la paix à Gampaha, au Sri Lanka

Culture céleste, Paix mondiale, Restauration de la Lumière (HWPL) organisera le « Mouvement de marche pour la paix des citoyens intelligents de Gampaha HWPL » le 22 février 2025, de 10am à 12:30pm. L’événement débutera au Saketha Reception Hall et se terminera aux jardins botaniques de Gampaha, avec environ 500 participants attendus.

Cette marche pour la paix vise à rassembler des individus divers pour promouvoir la paix, l’unité et l’engagement civique au sein de la communauté. HWPL, une organisation non gouvernementale reconnue mondialement avec des branches dans plus de 160 pays et un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), s’engage à favoriser une culture de la paix par le biais d’initiatives locales et de programmes éducatifs.

L’événement s’inscrit dans la mission plus vaste de HWPL visant à renforcer les efforts de paix au Sri Lanka par le biais d’initiatives telles que le Programme Législation(PL) pour la paix et la commémoration du 9e anniversaire de la Déclaration de paix et la cessation des guerres (DPCW). Le programme prône l’établissement de lois internationales sur la paix par le biais de la DPCW, un document comprenant 10 articles et 38 clauses qui décrivent les stratégies de résolution des conflits, de protection des droits de l’homme et de coopération internationale.

Pour faire avancer cette mission, HWPL envoie une délégation de six représentants de sa branche Global 05 pour rencontrer des responsables gouvernementaux, des éducateurs et des dirigeants civiques au Sri Lanka. La délégation s’efforcera d’élargir le Programme Législation(PL), d’encourager l’éducation à la paix et de renforcer la coopération diplomatique pour une paix durable.

Les principaux objectifs de cette initiative sont de promouvoir le développement du district de Gampaha tout en adoptant les valeurs du mouvement du nouveau village, qui encourage l’autonomie, la coopération et les efforts diligents pour le progrès de la communauté. L’événement vise également à sensibiliser le public à l’importance de la paix dans le développement communautaire et à renforcer les liens entre les divers groupes culturels et sociaux. L’un des principaux objectifs est d’engager les jeunes dans la défense de la paix, en les équipant pour qu’ils deviennent de futurs leaders dans la promotion de l’harmonie mondiale.

La Marche pour la paix sera animée par des banderoles, des drapeaux et des messages prônant l’unité, suivis de discussions sur la consolidation de la paix et la responsabilité civique. Des organisations locales, des établissements d’enseignement et des dirigeants civiques collaboreront pour soutenir des initiatives de paix durables, garantissant ainsi l’impact durable de l’événement. La couverture médiatique et la sensibilisation sociale amplifieront encore davantage le message au-delà du Sri Lanka.

En plaidant pour des cadres juridiques qui favorisent la paix et en intégrant l’éducation à la paix dans les programmes nationaux, le Programme Législation(PL) cherche à créer des solutions à long terme pour la prévention des conflits et la réconciliation. HWPL invite les institutions, les organisations et les individus à collaborer pour faire de cet événement un succès en se joignant aux efforts de plaidoyer pour la paix, en mobilisant le soutien et en participant aux discussions politiques.

L’événement « Mouvement de marche pour la paix des citoyens intelligents de Gampaha HWPL » aspire à laisser un impact durable en favorisant la paix, l’unité et la coopération. HWPL encourage toutes les parties prenantes à prendre part à cette initiative significative et à contribuer à bâtir une société plus pacifique.

