HRD Industries s’installe à la GDIZ pour 17.000 emplois directs

HRD Industries est le 25ème investisseur sur la GDIZ pour produire du Cashew Nut Shell Liquid (CNSL), du charbon de bois et du charbon actif, pour les marchés de la CEDEAO et de l’exportation.

L’usine en construction aura la capacité de traiter la totalité des coquilles de noix de cajou du pays et de produire près de 50 000 L de CNSL. Elle produira également 45000 tonnes de biocharbon à haut pouvoir calorifique, ce qui contribuera à réduire l’empreinte carbone ainsi que les importations dans le pays.

La mise en service de l’usine est prévue pour septembre 2022 sur un terrain de 3 ha et emploiera 400 ouvriers qualifiés pour le traitement du cajou dans la GDIZ dans la 1ère phase. La zone de traitement du cajou fournira des emplois directs à plus de 17 000 travailleurs d’ici la fin de 2023 et des emplois indirects à 15 000 autres !

A terme, La GDIZ - Glo-Djigbé Industrial Zone sera une zone sans déchet pour la transformation des noix de cajou d’ici 2023

12 février 2022 par