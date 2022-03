Grâce Lawani inhumée ce jeudi

Décédée ce mardi 22 mars, Grâce Lawani, Consul honoraire d’Israël près le Bénin sera inhumée au cimetière de Danto, Porto-Novo ce jeudi 24 mars 2022.

Grâce Lawani s’en est allée. Consul honoraire d’Israël près le Bénin, elle est décédée ce mardi 22 mars des suites d’une courte maladie. Selon l’un des ses fils Kader Lawani joint par Frissons Radio, l’octogénaire sera inhumée le jeudi 24 mars 2022 au cimetière de Danto, Porto-Novo. De son vivant, Grâce Lawani a exprimé le souhait d’être inhumé au plus dans les 72 heures après son décès.

La défunte a été Présidente directrice générale de l’hôtel “GL’’ et aussi ancienne vice-présidente de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB).

A.Ayosso

