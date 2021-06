Gomez et Assogba signent avec leur 1er contrat professionnel

Les internationaux béninois, Chabel Gomez et Youssouf Assogba s’apprêtent à signer leur premier contrat professionnel avec le club français de football Picard.

L’attaquant Chabel Gomez âgé de 20 ans et le latéral Youssouf Assogba (19 ans) vont signer un contrat d’une durée de trois ans avec le club Picard.

Chabel Gomez a fait un stage de longue durée à Amiens. Il a eu un contrat de stagiaire et a fait ses preuves avec les U19 puis avec l’équipe réserve en Nationale 3 du club Picard. Il a joué dans l’ équipe nationale A’ pendant les qualifications du CHAN 2018 et le tournoi de l’UFOA 2017 disputé au Ghana.

Youssouf Assogba est un ancien sociétaire de l’USS Kraké et fait partie des Écureuils du Bénin depuis 2019. En France, l’international béninois a fait de nombreuses apparitions en Ligue 2.

