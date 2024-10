Gilles Fagninou, directeur régional de l’Unicef annoncé à Cotonou

Le directeur régional de l’Unicef pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Gilles Fagninou effectue dès le mardi 07 octobre 2024, une visite officielle à Cotonou.

Du 07 au 24 octobre 2024, le directeur régional de l’Unicef pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Gilles Fagninou effectuera une visite officielle à Cotonou. Pendant son séjour, il va s’enquérir des initiatives en cours dans le pays pour améliorer le bien-être et les droits des enfants. Le partenariat entre l’Unicef Bénin et le gouvernement sera renforcé dans ce cadre.

Le directeur régional va participer également à une rencontre stratégique qui réunira 24 représentants de l’Unicef de toute l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Les participants vont discuter à cette occasion, des priorités et des stratégies régionales en matière de protection de l’enfance.

