Gernot Rohr justifie l’absence de Samson Akinyoola et Olivier verdon

Suite à la publication de sa liste pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Gernot Rohr, sélectionneur des Guépards, s’est expliqué notamment sur les grandes absences.

Face aux journalistes ce lundi 10 Mars 2025, Gernot Rohr devait justifier ses choix quant à sa liste pour les deux matchs à venir contre le Zimbabwe et l’Afrique du Sud. Le sélectionneur qui s’est passé de Samson Akinyoola, s’est expliqué sur ce choix fort. "C’est un joueur qui n’avait plus sa place au Zamalek ( Égypte), qui est parti au Koweït (Kazma), qui a commencé à marquer quelques buts. On le suit et on va toujours le suivre. C’est un joueur intéressant. On l’avait invité mais il n’était pas sûr de sa qualification. Là nous avons enfin la réponse. C’était un peu le choix entre un garçon qui vient tout juste de se relancer et un binational (Candas Fiogbé) que nous avons pu convaincre et qui viendrait pour la première fois en sélection. C’est un jeune joueur de 19 ans, bien plus jeune que Samson Akinyoola.", a confié le technicien.

Sur le cas Olivier Verdon, Gernot Rohr s’est justifié en ces mots : "Il n’est pas blessé mais il y a eu des soucis de communication et aussi de respect mutuel qui ont fait qu’on ne l’a pas pu avoir pour les deux derniers matchs décisifs. Il a oublié un peu de nous expliquer et de nous dire les raisons véritables de son absence. Donc il a été sanctionné en étant exclu des deux prochains matchs. Il faut veiller à l’état d’esprit, il faut veiller à la discipline du groupe. Si un joueur n’adhère pas à ces critères, il est difficile pour lui de faire partie de notre équipe, même si c’est le seul qui joue en Europe avec son club. On est en contact avec lui. Il regrette son comportement. J’espère que la Fédération va entrer dans nos discussions pour pouvoir établir une sanction qui pourrait prendre fin bientôt. Nous l’espérons."

Enfin, Gernot Rohr a abordé le premier match des Guépards cette année. Ce sera contre le Zimbabwe le 20 Mars prochain pour le compte de la 5e journée. "On s’attend à un match très difficile face au Zimbabwe dont la plupart des joueurs évoluent en Europe. C’est une bonne équipe ! Mais nous sommes confiants, parce que notre équipe a pris conscience qu’elle est capable de faire de bons résultats même à l’extérieur.", a confié l’ancien sélectionneur du Nigéria.

10 mars 2025 par ,