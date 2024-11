Gernot Rohr et les Guépards qualifiés pour la CAN 2025

Après avoir loupé les 33e et 34e éditions de la plus prestigieuse des compétitions africaines, le Bénin sera bel et bien présent au Maroc en 2025. Les Guépards ont décroché leur ticket ce lundi 18 novembre 2024 au terme de la 6e journée des éliminatoires.

Il n’y aura pas de 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc en 2025 sans le Bénin. La bande à Gernot Rohr a réussi à briser la malédiction. Avec son match nul contre la Libye ce lundi (0-0), le Bénin compte ainsi 8 points (égalité de points avec le Rwanda) derrière le Nigéria (défaite face au Rwanda 1-2) qui compte 11 points dans le groupe D des éliminatoires. Les Guépards sont favorisés par le nombre de buts inscrits.

Le bilan de ces éliminatoires est donc de deux défaites, deux victoires et deux matchs nuls pour les Guépards. Suite à cette qualification qui va longtemps être un sujet de soulagement pour les amoureux du football béninois, Gernot Rohr et ses hommes vont s’apprêter à relever le prochain grand défi : celui de la qualification pour la Coupe du Monde 2026.

J.S

18 novembre 2024 par