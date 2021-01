Georges Bada et ses co-accusés au tribunal ce vendredi

Le procès de l’ancien maire et de ses co-accusés s’ouvre à nouveau ce vendredi 22 janvier 2021 au tribunal d’Abomey-Calavi après l’audience du 15 janvier dernier. Deux anciens adjoints au maire, des cadres de la mairie, des chefs d’arrondissements et des géomètres seront dans le box des accusés à cette deuxième audience. Ils sont poursuivis pour « faux, usage de faux et association de malfaiteurs » dans l’affaire d’expropriation portant sur un domaine de 39 hectares dans la commune d’Abomey-Calavi.

L’ex maire en prison ainsi que ses co-accusés pourront être fixés sur leur sort à l’issue de l’audience de ce vendredi.

M. M.

