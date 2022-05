GIZ renforce des formateurs béninois sur le financement des énergies renouvelables

Une douzaine d’acteurs du système financier béninois suivent, à partir de ce lundi 16 mai 2022 à Cotonou, la formation des formateurs sur le financement climatique et des énergies vertes, organisée par la GIZ et ce jusqu’au vendredi 20 mai 2022.

Les acteurs du système financier ont un important rôle à jouer dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. C’est dans cette perspective que la GIZ Bénin en partenariat avec The Renewables Academy (RENAC) organise une formation des formateurs sur le financement climatique et des énergies vertes.

La salle de conférence de Consortium Alafia, l’Association professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés au Bénin, accueille les participants pour cette formation, qui est la deuxième étape après celle intervenue sur une durée de douze semaines en ligne.

Les formateurs se forment du 16 au 20 mai 2022 sur le ‘’Process de l’apprentissage/Rôle du formateur’’ ; ‘’Styles et Facilitation de l’apprentissage’’ ; comment ‘’Planifier une formation efficace’’, comment évaluer un projet d’énergie renouvelable, notion du plan d’affaire et de la rentabilité des investissements ; les ‘’Applications décentralisées à base d’énergies renouvelables ‘’ ; etc.

Il s’agit de renforcer les capacités des formateurs sur comment ils peuvent former d’autres, quelles méthodes ils peuvent utiliser pour transmettre cette formation et d’approfondir leurs connaissances sur le financement climatique et des énergies vertes.

Au lancement de la formation, lundi 16 mai 2022 par Dr. Shéitan SOSSOU, Conseiller Technique de la GIZ, le Directeur Général du Consortium Alafia, Ignace DOVI, s’est dit honoré d’accueillir dans les locaux du Consortium, les participants à la formation. Il a remercié la GIZ pour avoir porté son choix sur l’Association professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés pour abriter cette formation.

« (…) La transition énergétique et la lutte contre le changement climatique doivent motiver tout acteur et les acteurs du secteur financier sont les plus interpellés parce que ces derniers financent des opérations qui doivent en principe encourager cette transition énergétique et cette lutte contre le changement climatique. (…) », a indiqué Ignace DOVI, Directeur Général de Consortium Alafia. Il y a, en effet, un lien étroit entre les énergies renouvelables et le financement puisqu’on ne peut implémenter la technologie sans argent. Mais l’intérêt d’investir dans les projets de financement climatique n’est pas souvent compris par les institutions financières.

Pour Emilienne Tingwey, project Director Academic Programmes and Professional Training, formatrice venue de l’Allemagne, la formation vise à montrer aux acteurs du système financier ce que c’est que la technologie et comment les projets en énergie renouvelable vont bénéficier aux populations.

« Le but (…) c’est montrer ce lien, de (…) faire savoir le but de tout projet, les bénéfices d’avoir les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans un pays pour lutter contre le changement climatique », a souligné la formatrice principale.

La formation fait suite à celle organisée en ligne, de décembre 2021 à avril 2022, sur le financement des énergies renouvelables.

Sur 135 participants identifiés, entre 110 et 120 ont suivi la formation de bout en bout et passé l’examen à l’issue duquel 80 ont réussi.

« La formation a été assez passionnante par des exercices, par des textes à la fin de chaque module et je crois que chacun de nous a beaucoup appris et du fait que ça été passionnant, beaucoup ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour pouvoir achever cette formation », a témoigné Ignace DOVI.

Chacun des participants à la deuxième session de formation a été invité par le Directeur Général de Consortium Alafia à donner le meilleur de lui-même afin d’être retenu au nombre des formateurs sur le financement des énergies renouvelables à l’issue de la formation.

Les formateurs qui seront retenus auront pour mission de former d’autres formateurs ou personnes intéressées par le financement climatique et des énergies vertes.

Quid de Green Banking/RENAC au Bénin ?

Green Banking Bénin est un projet financé par Energie Verte pour les Citoyens d’Afrique/GIZ Bénin et mis en œuvre par RENAC energy & climate gGmbH qui vise à contribuer à une amélioration durable des options de financement pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique au Bénin grâce à un renforcement durable des capacités du personnel.

En s’appuyant sur les activités du premier projet Green Banking Africa, qui est actuellement mis en œuvre au Sénégal et en Ouganda, et par le biais d’activités de renforcement des capacités spécifiques à chaque pays, le projet vise à soutenir le développement d’une réserve de projets de haute qualité pour le financement international du climat.

Cet objectif sera atteint grâce à des activités de formation en ligne sur le financement des Energies renouvelables (ER) et de l’Efficacité énergétique (EE), ainsi qu’à la formation de formateurs dans le pays, facilitée par 80 bourses pour un cours de formation en ligne de 12 semaines et 12 bourses supplémentaires pour un cours de formation des formateurs.

Deux tiers de ces bourses sont réservés aux personnes des institutions financières intéressées par le financement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Marc MENSAH

QUELQUES IMAGES AU DEMARRAGE DE LA FORMATION

17 mai 2022 par