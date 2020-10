GE Renewable Energy remporte un contrat de 47 millions$au Bénin

La branche Grid Solutions de GE Renewable Energy (NYSE:GE) a remporté un contrat de 47 millions de dollars américains pour un projet de sous-stations au Bénin

Un contrat d’un montant total de 47 millions de dollars américains a été attribué à la branche Grid Solutions de GE Renewable Energy (www.GEGridSolutions.com) par l’intermédiaire de la Millennium Challenge Corporation (MCC) ; L’installation de quatre sous-stations et de sept extensions vise à renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité au Bénin et à offrir des capacités de production d’énergie supplémentaires qui contribueront à favoriser le développement et la croissance économiques ; Le projet s’inscrit dans le cadre de l’engagement de Grid sur le continent pour aider à stimuler les économies locales.

La branche Grid Solutions de GE Renewable Energy (NYSE:GE) a remporté un contrat de 47 millions de dollars américains pour un projet de sous-stations au Bénin.

Le plus important contrat de fourniture de sous-stations haute tension du pays a été attribué par l’intermédiaire de la Millennium Challenge Corporation (MCC) (www.MCC.gov/about) - une agence américaine d’aide au développement international créée par le Congrès américain. Il s’agit d’un projet essentiel pour le réseau car seul un tiers de la population du Bénin a accès à l’électricité (https://bit.ly/2Szdeph), et la consommation totale par habitant est faible en raison de l’accès et de la disponibilité limités. Dans le même temps, la demande en électricité en forte hausse, des défauts d’entretien et l’insuffisance des investissements ont mis à rude épreuve le réseau électrique national du Bénin, générant des pannes de courant qui nuisent aux entreprises et entravent les services sociaux.

Dans le cadre de ce contrat, GE fournira quatre sous-stations, avec des commutateurs isolés au gaz (GIS) et sept extensions de sous-station. Le champ d’application comprend la sous-station haute tension la plus importante du pays (Vedoko), qui se trouve dans une position stratégique pour renforcer l’infrastructure de transmission du pays. GE travaillera également à la modernisation des sous-stations de Maria-Gleta, Berecingou, Djougou, Bohicon, Natitingou et Parakou.

« Ces dernières années, le Bénin a fait l’objet de beaucoup d’attention et d’investissements dans le domaine de l’énergie. La distribution d’électricité à ses citoyens est un élément essentiel pour les aider à réaliser leurs rêves, et pour soutenir leurs aspirations dans le cadre des défis de la vie quotidienne moderne. », a déclaré Gabriel Degbegni, Coordinateur national de la Millennium Challenge Corporation (MCC).

Il s’agit du deuxième contrat que la branche Grid Solutions de GE remporte au titre de l’accord de 375 millions de dollars américains de la MCC avec le Bénin, axé sur le secteur de l’électricité. Actuellement en cours d’exécution, le premier contrat, un projet de système de gestion de la distribution clé en main consistant en l’adaptation des infrastructures de télécommunications et des sous-stations, lui avait été attribué en 2018. Ce projet a été conçu pour renforcer le réseau du pays et gérer les pertes d’électricité au cours du transport de l’énergie, étant donné que le Bénin importe une partie de son électricité depuis les pays voisins (https://bit.ly/36IUhZB). Les nouvelles sous-stations que GE installera dans le cadre du dernier projet seront intégrées au système de gestion de la distribution.

Les deux projets de GE améliorent la fiabilité du réseau en ajoutant de nouvelles capacités de production d’énergie qui permettront de soutenir la croissance, d’optimiser la productivité et de générer davantage d’opportunités économiques.

Dans le cadre du dernier projet en date, GE fournira une solution clé en main, comprenant la conception, les travaux de génie civil, le transport local et la mise en service de l’installation. La fourniture inclut tous les équipements auxiliaires électriques et les équipements haute tension de la sous-station, les commutateurs isolés au gaz, les transformateurs de puissance, les disjoncteurs, les sectionneurs et les commutateurs de mise à la terre, les transformateurs de mesure, les condensateurs et les services de contrôle et de protection. Le projet devrait être achevé d’ici début 2022.

« L’énergie est un élément clé du développement en cours en Afrique », a déclaré Eric Amoussouga, CEO de GE pour la région d’Afrique sub-saharienne (SSA) francophone au sein de la branche Grid Solutions de GE. « Nous sommes très honorés de mener à bien ce projet essentiel pour le réseau électrique du Bénin, qui soutient les efforts de modernisation du pays autour de son secteur de l’énergie. De plus, ces capacités d’énergie supplémentaires contribueront à favoriser le développement économique et à stimuler la croissance locale. »

Aider à construire les économies africaines

La branche Grid Solutions de GE établira un bureau au Bénin pour assurer la formation et le transfert des compétences via une équipe locale. Cette équipe locale sera recrutée par l’intermédiaire de sous-traitants afin d’avoir un impact direct sur l’économie.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’engagement durable de Grid sur le continent africain (https://bit.ly/3nsrVIT), où le groupe procède actuellement à la mise à niveau de trois sous-stations de 225 kV en Côte d’Ivoire. Annoncé l’année dernière, ce projet est en accord avec la volonté de GE de fournir des solutions de production d’énergie évolutives en partenariat avec les gouvernements et les services publics, afin de répondre aux besoins croissants en électricité en Afrique occidentale.

À propos de GE Grid Solutions :

Grid Solutions (www.GEGridSolutions.com) est une branche de GE Renewable Energy qui emploie plus de 15 000 personnes dans presque 80 pays, pour répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier. Grid Solutions aide les industries et les services publics à gérer efficacement l’électricité, depuis le point de production jusqu’au point de consommation, en optimisant la fiabilité, l’efficacité et la solidité du réseau. Pour en savoir plus sur la branche Grid Solutions de GE Renewable Energy, rendez-vous sur le site www.GEGridSolutions.com.

9 octobre 2020 par