Freedah N’Dah, la nouvelle ambassadrice de la beauté africaine qui honore le Bénin

Freedah N’Dah. C’est la nouvelle étoile, la nouvelle ambassadrice de la beauté béninoise, le nouveau nom qui honore le Bénin à l’échelle continentale. Sacrée Miss Africa Golden Africa 2021 et Top 5 Miss Africa Golden à l’issu d’un long parcours qui aura duré dix mois, Freedah N’Dah haut de ses 1, 84 mètre a su révéler le Bénin son pays à travers les atouts culturels et touristiques de son Boukoumbé natal. Dénichée par Nabil Abdoulaye, Délégué National de Miss Africa Golden et Promoteur de mode, Freedah N’Dah a su vendre avec brio et maestria, devant des représentantes de grandes nations, le tourisme, la tenue vestimentaire traditionnelle du peuple Otamari sans oublier le charisme de la femme béninoise. Une belle démarcation qui lui aura valu au terme d’une prestation inégalée à Lagos au Nigeria la couronne qui, désormais fait d’elle la Miss Africa Golden Africa 2021. En rentrant ainsi dans le cercle très fermé des dignes figures emblématiques qui font la fierté du Bénin à l’international Freedah N’Dah a déjà le soutien et l’accompagnement du gouvernement béninois qui, a travers la Direction Générale du Fond des Arts et de la culture lui a rendu un honneur bien mérité. Très satisfaite de cette sollicitude du gouvernement, l’ambassadrice de la beauté béninoise à l’échelle africaine, Freedah N’Dah n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude et son engagement à maintenir le cap et à travailler de mieux en mieux pour porter encore plus haut cet étendard. « Je remercie Le peuple béninois avec à sa tête, le Président de la République, son excellence Patrice TALON pour l’attention, l’opportunité et le soutien permanent qu’il donne aux initiatives des jeunes béninois. Je remercie particulièrement le Directeur général du fonds des arts et de la culture sans oublier le Ministre de la culture, des arts et du tourisme qui n’ont ménagé aucun effort pour me permettre de ramener aujourd’hui, au Bénin, une des couronnes de ce concours international de célébration de la culture et du tourisme africains. Je n’oublie également pas toute la diaspora béninoise au Nigéria qui s’est véritablement mobilisée comme un seul homme pour me soutenir tout au long de la dernière étape de cet événement à Lagos » a déclaré, Freedah N’Dah. Le ministre de la culture Jean Michel Abimbola et le Chef de l’Etat Patrice Talon sont invités à honorer cette étoile montante de la beauté béninoise qui a besoin du soutien et de l’accompagnement de l’Etat béninois pour être mieux révélée au prorata de sa détermination et des nouvelles perspectives qui s’offrent à elle.

27 mars 2022 par