France et Pays Bas qualifiés pour les 8es

Soirée tragique pour la Croatie de Luka Modric à l’Euro 2024. Avec le nul face à l’Italie, les Croates sont tout proche de quitter déjà le tournoi avec seulement 2 points en 3 matchs disputés. La France et les Pays Bas ont eux obtenu leurs tickets.

Tout comme ce dimanche, deux rencontres ont été disputées simultanément dans la soirée de ce lundi 24 juin 2024 pour le compte de la troisième journée de l’Euro. L’Espagne et l’Albanie s’affrontaient à Signal Iduna Park à Dortmund alors qu’à Leipzig le gros choc Croatie vs Italie, faisait le show.

Sur un but de Ferran Torres à la 13e minute, l’Espagne s’en est sorti vainqueur et finit premier du groupe B. Cette victoire permet également à la France et au Pays Bas, tous deux ayant 4 points dans le groupe D, de valider déjà leur ticket pour les huitièmes de finale.

Le terrible fait marquant de ce lundi est là presque élimination de la Croatie, finaliste à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Luka Modric aura tout fait pour marquer le but d’ouverture du score et devenait ainsi le plus vieux joueur à marquer de toute l’histoire de l’Euro. Mais la Nazionale de l’Italie n’a pas voulu se faire surprendre. Dans les derniers instants du match, les Italiens égalisent. A l’heure actuelle, les Croates vont attendre les résultats des autres matchs qui vont suivre pour avoir une chance d’être repêchée.

