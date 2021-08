Franc succès de l’emprunt État du Niger 6,30% 2021-2031 à la BRVM

Dans le but de mobiliser 150 milliards de Francs CFA, pour le financement des investissements prévus au budget de l’Etat au titre de l’année 2021, le Trésor Public du Niger réalisait sur le marché financier de l’UEMOA une émission obligataire devant courir du 16 août au 3 septembre 2021. Dénommée « TPNE 6,30% 2021-2031 », l’émission offrait, sur une maturité de 10 ans une rémunération de 6,30% l’an et portait sur 15 000 000 titres de 10 000 FCFA de valeur nominale chacun.

Bénéficiant du dynamisme du marché financier sous-régional, l’émission aura rencontré un franc succès dès son lancement avec une sursouscription de plus 250% en 6 heures dans la matinée du 16 août et a connu une clôture anticipée en début d’après-midi du même jour. Notons, par ailleurs, qu’en sa qualité de co-chef de file, la SGI AFRICABOURSE, participant activement à l’effort de mobilisation, a mobilisé le montant de 27 milliards de FCFA.

Par son professionnalisme, AFRICABOURSE fournit un accompagnement technique complet aux entreprises et institutions, dans le cadre des opérations de restructuration et de levée de fonds sur le marché des capitaux (par émission de billets de trésorerie, d’obligations par appel privé comme public à l’épargne et par introduction en bourse).

A propos de AFRICABOURSE

Opérant sur le marché financier régional de l’UEMOA depuis 15 ans, AFRICABOURSE S.A est une SGI agréée par le CREPMF sous le numéro d’agrément 021/2005. Elle est présente en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Togo et offre une gamme de services financiers incluant : l’intermédiation boursière ; le conseil en investissement ; le placement de titres ; la gestion de portefeuille ; le dépositaire d’OPCVM ; l’ingénierie financière et la production de recherche. AFRICABOURSE est filiale de la holding FINANCIA GROUP au capital de FCFA 02 milliards.

Site web : www.africabourse.com contacts : +225 07 77 08 07 07 / +228 93 03 84 18 / +229 60 29 73 73

23 août 2021 par