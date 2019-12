Fin du 56ème Sommet ordinaire de la CEDEAO

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon a pris part ce samedi 21 décembre 2019, au 56ème Sommet des chefs d’Etats et de gouvernements de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour de cette rencontre des chefs d’Etats. Il s’agit entre autres de la fermeture des frontières entre la République fédérale du Nigéria et ses voisins, le plan d’action pour la sécurité régionale en matière de lutte contre le terrorisme et son mécanisme de financement, l’adoption de la future monnaie (Eco) dans l’espace sous-régionale en remplacement du francs CFA, la situation politique dans l’espace et les dernières évolutions concernant l’élection présidentielle en Guinée-Bissau.

F. A. A.

21 décembre 2019 par