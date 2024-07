Fabien Farnolle raccroche les crampons

Dans un long message posté sur son compte Instagram depuis vendredi, l’ancien portier numéro un du onze national, Fabien Farnolle, annonce sa retraite professionnelle.

La carrière de footballeur (gardien de buts) de Fabien Farnolle s’arrête là. Sur son compte Instagram, le désormais ex portier des Guépards du Bénin a annoncé sa décision dans un message plein de remerciements. Pour lui, c’est une décision pour tourner la page et non pour un adieu au football.

"Je pose les crampons et mets un terme à une carrière de footballeur professionnel qui a occupé une grande partie de ma vie… Je n’oublierai jamais mes coéquipiers, entraineurs, staff et dirigeants qui ont contribué à mon épanouissement. Aujourd’hui, je tourne la page, mais je ne dis pas adieu au football.", lit-on dans son message.

https://www.instagram.com/reel/C9nKTMFs5dY/?igsh=MWV4ZHVvaDRvMjVqOA==

J.S

21 juillet 2024 par ,