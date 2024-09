FC Barcelone entre en lice ce jeudi

On était pas habitué, mais le nouveau format de la Ligue des Champions nous y oblige. Il y aura désormais des matchs de Ligue des Champions un jeudi.



Le FC Barcelone entre dans la course ce jeudi 19 septembre 2024. Les Catalans sont en déplacement pour défier Monaco. Découvrez le programme de ce jeudi en C1 :

Étoile Rouge vs Benfica, 17h45

Feyenoord vs Leverkusen, 17h45

Brest vs Sturm Graz, 20h

Atalanta vs Arsenal, 20h

Atletico Madrid vs RB Leipzig

Monaco vs FC Barcelone

19 septembre 2024