Étude de faisabilité sur le développement des plantations et grandes cultures

En Conseil des ministres de mercredi 28 juillet 2021, le gouvernement a décidé de la réalisation de l’étude de faisabilité économique et financière du Programme national de Développement des plantations et des grandes cultures.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, la mise en œuvre diligente du Programme national de Développement des plantations et des grandes cultures nécessite, pour en garantir l’efficience, qu’une étude approfondie soit réalisée par un bureau d’études expérimenté dans le domaine agricole.

Ladite étude sera conduite, de façon synchronisée, avec les travaux techniques afin d’anticiper sur les variables économiques, financières et de rentabilité. Ces informations, informe le Conseil, serviront entre autres à engager la mobilisation du financement. Plusieurs aspects seront abordés à savoir l’évaluation des choix techniques en termes de cultures à développer ;l’identification des zones appropriées ainsi que leur potentiel ; les modalités de mise en exploitation des domaines. Sans oublier la nature et le contenu des partenariats avec les exploitants agricoles ; le programme d’investissement et les besoins de financement ; le cadre de gouvernance du programme et le plan d’affaires.

