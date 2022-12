Eto’o, Drogba, Bongo, Macky Sall…rendent hommage au Roi Pelé

La grande légende brésilienne du football Pelé est décédée dans la soirée de ce jeudi 29 décembre 2022. L’ancien joueur est mort des suites d’un cancer du côlon et de problèmes pulmonaires et rénaux. Après le décès de l’idole qui a été le seul à remporter la Coupe du monde à trois reprises, des légendes africaines et grandes autorités lui rendent hommage.

Samuel Eto’o, légende du football camerounais : « Aujourd’hui, nous disons au revoir au meilleur de tous les temps 🕊️ Repose en paix éternelle, Pelé, tu vas nous manquer (...). Légende »

Didier Drogba, légende du football ivoirien : « Repose en paix Pelé. Merci pour tout l’Amour pour le football, pour les gens. Ton humilité était contagieuse. Mes condoléances à mes frères brésiliens et à tous les amoureux du sport. »

Paul Biya, président camerounais : « Je salue la mémoire de la légende brésilienne du football, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. »

Macky Sall, président sénégalais : « Le monde du football vient de perdre son emblème et sa plus grande référence. Par sa virtuosité, son génie et son humanisme, le Roi Pelé a marqué à jamais l’histoire du football, le seul joueur à avoir remporté trois coupes du monde. Repose en paix Légende !››

Ali Bongo, président gabonais : « Il était tout simplement le plus grand. Celui qui a élevé le football au rang d’art. Ce soir, Dieu a rappelé à ses côtés le Roi Pelé. En 2012, Pelé était venu au Gabon. Je garderai à jamais en mémoire les moments passés ensemble. Sa gentillesse, son humanité. Repose en paix ! »

Josué SOSSOU

30 décembre 2022 par