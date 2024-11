Etats-Unis et OIM offrent des équipements à la Police béninoise

Les capacités opérationnelles des forces de sécurité se renforcent. La police républicaine a réceptionné, jeudi 31 octobre 2024, des équipements offerts par l’Ambassade des États-Unis près le Bénin et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

La Police républicaine a réceptionné des équipements dont des véhicules, motos, détecteurs de métaux et matériel d’inspection, d’une valeur de 90 millions de franc CFA, jeudi 31 octobre dernier. Ce don représente la première partie des appuis de deux projets : projet de renforcement des capacités des autorités de gestion des frontières, d’une valeur de 1,5 milliard de dollars, et du projet de gouvernance des frontières par l’engagement communautaire, évalué à 2,25 millions de dollars. Des projets financés par le bureau des affaires internationales de stupéfiants et d’application de la loi du gouvernement des États-Unis.

Les projets sont les fruits d’une collaboration entre plusieurs acteurs, selon Idrissa Adama TAMBOURA, chef du bureau de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Bénin.

Pour Brinille Ellis, cheffe de mission adjointe de l’ambassade des États-Unis, l’investissement s’inscrit dans le cadre de la modernisation à la Police républicaine et du renforcement de la direction des renseignements.

M. M.

