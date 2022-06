Espoir FC et CEFOS FC sacrés champions

Espoir FC et le Centre d’étude et de formation sportive (CEFOS) sont respectivement champions en première et deuxième division à l’issue des finales des championnats de football féminin. Les matchs ont eu lieu samedi 11 juin 2022 au stade municipal de Parakou.

Finales des championnats de football féminin de D1 et D2 du Bénin. Espoir Fc de Cotonou a été sacré champion en première division. Le club football de Cotonou a affronté l’équipe féminine Aïnonvi Fc de Porto-Novo. Le match s’est soldé par un score de 3-0 en faveur de l’équipe Espoir Fc de Cotonou. Espoir Fc sacré champion conserve son titre. Diane Ogou de Espoir Fc a été élue meilleure gardienne de but et Yolande Gnammi, meilleure buteuse avec 27 goals marqués lors du championnat national de football féminin de première division du Bénin.

La finale du championnat national de football féminin de deuxième division a opposé CEFOS de Cotonou et Assaba d’Abomey-Calavi. C’est l’équipe CEFOS de Cotonou qui a remporté le trophée. Avec un score 1-1, l’équipe CEFOS de Cotonou a réussi les séances de tirs aux buts (3 contre 2).

A.Ayosso

