L’initiative sur trois ans visant à identifier les lacunes en matière de connectivité dans 35 pays est une première étape essentielle pour connecter chaque école à internet

Ericsson et l’UNICEF annoncent aujourd’hui un partenariat mondial pour aider à cartographier la connectivité des écoles dans 35 pays d’ici la fin 2023. Cartographier la connectivité internet des écoles et des communautés environnantes est une première étape essentielle pour permettre à chaque enfant d’accéder aux opportunités de l’apprentissage numérique.

Cet effort conjoint s’inscrit dans le cadre de l’initiative Giga qui a été lancée l’année dernière et menée par l’UNICEF et l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Giga vise à connecter chaque école à internet. Ericsson est le premier acteur du secteur privé à s’engager à hauteur de plusieurs millions de dollars dans cette initiative et cela en tant que partenaire mondial d’UNICEF for School Connectivity Mapping.

Selon l’UIT, 360 millions de jeunes n’ont actuellement pas accès à internet. Cela engendre une exclusion, moins de ressources pour apprendre et des possibilités limitées pour les enfants et les jeunes les plus vulnérables de développer leur potentiel. L’amélioration de la connectivité augmentera l’accès à l’information, les opportunités et les choix, permettant ainsi à des générations d’écoliers de participer à la construction de leur propre avenir.

« L’aggravation de la fracture numérique est l’une des nombreuses inégalités que la pandémie COVID-19 a mises en évidence », a déclaré Charlotte Petri Gornitzka, directrice générale adjointe des partenariats de l’UNICEF. « Les fermetures d’écoles, associées à des possibilités limitées ou inexistantes d’apprentissage à distance, ont bouleversé l’éducation des enfants dans le monde entier. Notre partenariat avec Ericsson nous permettra d’offrir à chaque enfant et jeune l’accès aux opportunités de l’apprentissage numérique ».

En plus du financement, Ericsson allouera des ressources supplémentaires pour l’ingénierie des données et la science des données afin d’accélérer la cartographie de la connectivité des écoles. Plus précisément, Ericsson aidera à la collecte, la validation, l’analyse, le suivi et la représentation visuelle des données de connectivité scolaire en temps réel. Les données de connectivité en temps réel générées par la cartographie permettront aux gouvernements et au secteur privé de concevoir et de déployer des solutions numériques qui favorisent l’apprentissage des enfants et des jeunes. Ericsson fera également appel à son vaste réseau de clients pour faire progresser les objectifs de l’initiative Giga.

« Ericsson occupe une position unique en tant que partenaire clé dans la résolution de ce problème important, grâce à son expertise technologique, à sa dimension mondiale, à ses décennies d’expérience dans les partenariats public/privé et à ses résultats probants dans la mise en relation des étudiants et des éducateurs », a déclaré Heather Johnson, vice-présidente en charge du développement durable et de la responsabilité d’entreprise chez Ericsson. « Travailler en collaboration avec des partenaires comme l’UNICEF et l’UIT amplifie l’impact potentiel de la connectivité des écoles et constitue une première étape concrète pour aider à réduire la fracture numérique au niveau mondial ».

« L’UIT apporte une connaissance historique des politiques technologiques et une expertise en matière de réglementation à la mission qui consiste à connecter toutes les écoles du monde », a déclaré Doreen Bogdan-Martin, directrice du bureau de développement des télécommunications de l’UIT. « Nous sommes ravis qu’Ericsson se joigne à Giga et aide à construire les outils cartographiques nécessaires pour faire de la connectivité de chaque école une réalité ».

Le partenariat UNICEF/Ericsson contribue également au projet Generation Unlimited Global Breakthrough concernant la connectivité numérique qui vise à offrir aux jeunes des compétences digitales afin qu’ils puissent participer pleinement et utilement à l’économie numérique. Il s’agit d’un partenariat mondial multisectoriel visant à répondre au besoin urgent d’élargir les possibilités d’éducation, de formation et d’emploi pour les jeunes. De plus, ce partenariat soutient le récent programme d’action COVID-19 de l’UNICEF, dans le cadre duquel l’organisation appelle à une action mondiale pour que les enfants continuent à apprendre, ce qui nécessite de donner la priorité à la connectivité internet dans les zones rurales et isolées.

Suivez nos progrès et découvrez les actions en cours en matière de cartographie scolaire sur www.projectconnect.world/. Pour plus d’informations sur cette importante initiative et sur la manière d’y prendre part, veuillez consulter le site www.gigaconnect.org.

Podcast Lié :

Écoutez un podcast avec Heather Johnson, Head Sustainability et Corporate Responsibility chez Ericsson, et Charlotte Petri Gornitzka, Deputy Executive Director for Partnerships à l’UNICEF, sur la façon dont les partenaires accélèrent la connectivité des écoles :

https://soundcloud.com/ericsson-news-podcast/ericsson-and-unicef-to-accelerate-school-connectivity

À propos d’Ericsson

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication d’exploiter toute la valeur de la connectivité. Le portefeuille de la société couvre les réseaux, les services numériques, les services gérés et les activités émergentes. Il est conçu pour aider nos clients à passer au numérique, à accroître leur efficacité et à trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d’Ericsson dans l’innovation ont permis à des milliards de personnes dans le monde entier de bénéficier des avantages de la téléphonie et du haut débit mobile. L’action Ericsson est cotée au Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York. www.ericsson.com

À propos de l’UIT

L’Union Internationale des Télécommunications (UIT) est l’agence spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle est le moteur de l’innovation dans le domaine des TIC, avec 193 États membres et près de 900 entreprises, universités et organisations internationales et régionales membres. Créée il y a plus de 150 ans, en 1865, l’UIT est l’organisme intergouvernemental chargé de coordonner l’utilisation partagée du spectre radioélectrique à l’échelle mondiale, de promouvoir la coopération internationale dans l’attribution des orbites de satellites, d’améliorer les infrastructures de communication dans le monde en développement et d’établir les normes mondiales qui favorisent l’interconnexion transparente d’une vaste gamme de systèmes de communication. Des réseaux à large portée aux technologies sans fil de pointe, en passant par la navigation aéronautique et maritime, la radioastronomie, la surveillance océanographique et satellitaire de la terre ainsi que la convergence des technologies de téléphonie fixe et mobile, d’internet et de radiodiffusion, l’UIT s’est engagée à connecter le monde. Pour plus d’informations, visitez www.itu.int.

À propos de Generation Unlimited

Generation Unlimited est un partenariat mondial qui prépare les jeunes à devenir des citoyens productifs et engagés. Il relie l’éducation et la formation secondaires à l’emploi et à l’esprit d’entreprise, donnant ainsi à chaque jeune les moyens de s’épanouir dans le monde du travail.

À propos d’UNICEF

UNICEF travaille dans certains des endroits les plus difficiles au monde, pour venir en aide aux enfants les plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons avec chaque enfant, où qu’il soit, pour construire un monde meilleur pour tous. Pour plus d’informations sur l’UNICEF et son travail en faveur des enfants, visitez www.unicef.org. Suivez nous sur Twitter et Facebook.

27 août 2020 par