Entrepreneurs et investisseurs de 5 pays à Cotonou dès jeudi

Quatre-vingt et un (81) « projets d’entreprises les plus innovants et ambitieux » de cinq pays d’Afrique (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Togo, Niger) seront présentés face à des jurys dans le cadre du Concours Osez organisé par T World Investment du 14 au 16 avril 2022 au Palais des congrès de Cotonou. Les organisateurs ont présenté les lauréats et le concours au public, mercredi 13 mars 2022, à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d’Industrie du Bénin en présence de la marraine Zeynab.

Les projets de sept secteurs tels que l’industrie du Textile et des accessoires ; Evènementiel, musique et cinéma ; Solution numérique et des nouvelles technologies ; Industrie de la beauté et des produits cosmétiques ; Agroalimentaire ; Tourisme et Transport proposés par 81 jeunes entrepreneurs de cinq pays d’Afrique sont en compétition dans le cadre du Concours Osez.

En prélude à la compétition qui s’ouvre, ce jeudi 14 avril 2022, au Palais des congrès de Cotonou, les responsables de T World Investment ont présenté le concours et les lauréats au public, mercredi 13 mars 2022, à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d’Industrie du Bénin. Selon Yasmine Assani, Coordinatrice Projet concours OSEZ, 1460 dossier de candidatures d’entrepreneurs du Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Togo, Niger ont été reçus dans le cadre du concours. Sur 175 projets présélectionnés, 81 dont 6 ‘’projets individuels’’ ont été retenus « parce qu’il y avait tellement de talents et de bons projets ».

Pour Dr Mireille Mengue Moto, membre du jury de présélection, plusieurs critères dont la détermination des candidats ; la faisabilité du projet et l’impact du projet sur le pays, la sous-région et le continent ont permis de retenir les 81 projets. « Tous les projets des 7 secteurs méritent de gagner mais (…), il va y avoir 3 prix, 3 lauréats dont 2 pour la catégorie ‘’projet individuel’’ », précise la Coordinatrice Projet concours Osez. « Il y a 13 millions de FCFA qui seront mis à disposition des trois (03) finalistes. Nous avons plusieurs partenaires qui vont les accompagner allant de la création d’entreprise jusqu’au management de projets, des actes juridiques, dans la communication…Tout cela sur une durée de 12 mois », a expliqué Marie Tameri, présidente de T World Investment.

« Demain 14 (avril 2022, Ndlr), on attend toutes les personnes au Palais des Congrès de Cotonou. Nous vous attendons nombreux parce qu’il n’y a pas seulement le concours « Osez », nous avons également la grande rencontre des entrepreneurs qui va réunir de nombreux entrepreneurs africains qui viennent d’un peu de partout de la sous-région. Ensuite, le 15 avril nous avons la finale. Le 16 avril, cette fameuse remise de prix où vous allez vraiment avoir le nombre des gagnants », a conclu la présidente.

T World Investment est un groupe d’investisseurs spécialisé dans le financement participatif de projet. Il est composé d’investisseurs de plus de vingt-deux (22) nationalités différentes en Afrique, dans les Caraïbes, en Europe et dans le Monde. Le groupe entend impulser l’entrepreneuriat en Afrique.

