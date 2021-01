ESAE FC éliminé de la coupe CAF

Après sa lourde défaite sur le score de 4-0 au match-aller le 23 décembre 2020 au Maroc, ESAE Football club du Bénin vient d’être éliminé du 2e tour préliminaire de la coupe CAF. Au match retour ce 6 Janvier 2021 à Porto-Novo, ESAE-FC et Thihad Athlétique club du Maroc se sont neutralisés par le score d’un but partout. Le premier but de la rencontre est intervenu à la 82e minute grâce à l’attaquant d’ESAE-FC David Cosmos.Thihad Athlétique club du Maroc va égaliser 10 minutes plus tard sur un coup de tête de Mouchine Rabja.

