Dr Salim M. AlMalik de l’ICESCO échange avec les autorités ukrainiennes

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a tenu le 2 septembre 2021 par visioconférence une séance d’entretien avec Mme Emine Dzhaparova, Première vice-ministre des Affaires étrangères d’Ukraine, avec la participation de Mme Vasilyeva Oksana Yuryevna, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire d’Ukraine au Royaume du Maroc.

L’entrevue a porté sur l’examen des perspectives de coopération entre les deux parties dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture. Dr AlMalik a ouvert la séance, à laquelle ont participé nombre de responsables de l’ICESCO, en soulignant que celle-ci attache une grande importance à la promotion des valeurs de coexistence et de dialogue, et ce, par l’adoption de l’éducation pour la paix, le renforcement des capacités des femmes et des jeunes, l’assurance d’une éducation de qualité pour tous et la mise à profit des technologies modernes dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la protection de l’environnement.

Il a indiqué que l’ICESCO établit ses programmes et activités pour atteindre ces objectifs en partenariat avec les autorités compétentes des États membres, et qu’elle est ouverte à la coopération avec les États non membres, les organisations internationales et les donateurs, au profit des États membres et des communautés musulmanes du monde entier.

Pour sa part, la Première vice-ministre des Affaires étrangères d’Ukraine a affirmé la volonté de son pays de construire une coopération fructueuse avec l’ICESCO, notant que pas moins de 1,5 million de musulmans vivent en Ukraine, un pays riche en sites historiques et en éléments du patrimoine immatériel.

Elle a également salué les rôles de l’ICESCO dans la protection du patrimoine, le développement de l’éducation et le renforcement des capacités des femmes et des jeunes.

