Dons de Bio Pharma à l’Académie Mahudonu Sports-Arts

L’académie Mahudonu Sports-Arts, sis à Grand-Popo et qui excelle dans l’encadrement des jeunes filles et garçons sportifs, a bénéficié de la générosité des membres de BioPharma, une firme pharmaceutique suédoise. Ils sont venus en aide à cette académie avec des vivres pour le bonheur de la quarantaine de pensionnaire de ce centre.

C’est bien les bras chargés que Björn Sjöstrand et Nils Carlin, représentants de BioPharma accompagné de Kwassi Akpladokou, directeur de la Villa Karo ont rendu visite aux pensionnaires de l’académie Mahudonu Sports-Arts à Grand-Popo. Des sacs de riz, des cartons de pâtes alimentaires, des boîtes de tomates, des bidons d’huile...sont autant de vivres que cette firme a gracieusement offerts à l’académie.

Faut-il le rappeler, Scandinavian BioPharma est une firme pharmaceutique suédoise de recherche sur les vaccins et de fabrication de médicaments. Elle est plus implantée dans les pays scandinaves mais tout récemment, une expédition de recherche de vaccin sur la diarrhée l’a amené à Grand-Popo au Bénin.

Pour les donateurs, cette académie mérite pleinement cette assistance symbolique car elle oeuvre dans le social et le bien-être des enfants en leur offrant un cadre idéal d’études et sports. En effet, l’académie qui a ouvert ses portes depuis 2017 a en charge des filles de 13 à 16 ans qui pratiquent le volleyball, le basket et l’athlétisme et des garçons de 11 à 15 ans qui font le football.

Il faut dire, à toutes fins utiles, que BioPharma n’est pas à son premier geste envers l’académie Mahudonu Sports-Arts. C’est la nième fois qu’elle accompagne ce centre pour la promotion et la révélation des jeunes talents sportifs béninois.

Cokou Romain AHLINVI

12 juillet 2020 par