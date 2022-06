« Django Rally » première édition, la parade sportive de véhicules de luxe prendra départ de l’hôtel Novotel à Cotonou le 25 juin 2022 avec un arrêt à Aného et un déjeuner suivi d’animations et de networking pour arriver à Lomé via Tsévié. En prélude à l’événement, le groupe IOKA et ses partenaires ont lancé « Django Rally » 2022 et expliqué le concept. C’est à travers une conférence de presse organisée, jeudi 16 juin 2022, à l’hôtel Novotel de Cotonou en présence de Jean-Marc Adjovi Boco, Conseiller Technique Spécial du Ministre des sports.

Evénement sportif panafricain, d’intégration sous régionale et touristique, « Django Rally » aura lieu le samedi 25 juin 2022 à Cotonou. Cette première édition de lancement qui reliera Cotonou et Lomé, deux pays frères, permettra aux participants, des propriétaires de véhicules de prestige, de découvrir différentes localités dans la sous-région. « (…) Par exemple, lorsqu’on va démarrer de Cotonou, on passera par Aného et on remontera vers Tsévié qui est aussi une autre voie pour aller à Lomé mais qui est méconnue surtout de beaucoup de Béninois. C’est une voie qui est entièrement bitumée et qui permettra de rejoindre ensuite Lomé. Donc, c’est une façon de découvrir les différentes localités de nos pays », a expliqué Francis Agbado, promoteur du Django Rally et CEO du groupe IOKA, jeudi 16 juin 2022, à l’hôtel Novotel de Cotonou.

Il s’agira de découverte sur un trajet de 280 km mais aussi de prendre du plaisir en toute sécurité. C’est dans cette perspective que Martin Goyhénèche, directeur de société partenaire de Django Rally, a donné des assurances en ce qui concerne l’organisation technique et sécuritaire. « Ce sera surtout comme une parade dynamique, ce n’est pas une course, il n’y aura pas de vitesses excessives. Il faut savoir que le cortège sera accompagné des autorités publiques, motards ou véhicules que ce soit côté béninois ou côté togolais. On va assurer la sécurité de ce côté-là, que ce soit les limitations de vitesse dans les villages, les distances de sécurité, on veut rassurer que, ce n’est pas une course automobile. On veut plutôt passer une journée agréable à découvrir l’arrière-pays de la sous-région, entre le Togo et le Bénin pour l’instant et prendre du plaisir à conduire et à passer du temps sur des véhicules prestigieux, à conduire de beaux véhicules, pouvoir en profiter et le plaisir des yeux pour les spectateurs de pouvoir découvrir à vrai dire la haute couture de l’automobile », a ajouté Martin Goyhénèche.

« Django Rally » se tiendra annuellement et permettra le rassemblement de promoteurs africains, selon Eugénie Adanzounon, directrice générale du Groupe Phoenix Services qui a appelé à la mobilisation autour de l’événement. La liste des inscriptions à « Django Rally » est toujours ouverte pour les participants notamment pour ceux du Bénin, à Phoenix group Services à Cotonou, une société de location de voitures. « Ceux qui ont des véhicules de luxe chez eux à la maison ou les concessionnaires de véhicules, c’est l’occasion de faire connaître leurs véhicules, c’est l’occasion aussi de couvrir un peu l’Afrique, du Bénin jusqu’au Togo et après s’élargir jusqu’en Côte d’Ivoire voire le Nigéria. Je fais encore appel à tous les partenaires, à tous les sponsors pour dire qu’il n’est pas encore tard, ils peuvent encore réagir pour venir accompagner ce projet qui est un super projet », a exhorté Aliou Mamadou Bah, CFO du groupe IOKA.

Selon les conférenciers, un cocktail est organisé au Novotel le jour du départ, ensuite à Aného. Il y aura également un arrêt déjeuner avec dégustation des spécialités togolaises et enfin, il y a le cocktail d’arrivée à IOKA où sera organisé un dîner à l’endroit de l’ensemble des participants plus l’hébergement pour ceux qui veulent y passer la nuit ou le weekend.

En ce qui concerne le concept « Django » (signifiant homme fort), il s’agit d’un voyage des hommes qui ont réussi pour donner l’exemple aux autres qu’ils peuvent également atteindre cette aisance. Ce n’est pas une exhibition de ‘’richesse’’, selon les organisateurs qui rassurent de la pérennité du « Django Rally ».

A la suite de la première édition (prévue sur une journée), « Django Rally » prendra en compte l’axe Lagos-Abidjan avec un départ éventuel à Abidjan dont la parade durera plusieurs jours pour parcourir des pays tels que la Côte d’Ivoire, le Ghana voire le Nigéria.

A propos de IOKA Holding

IOKA est une compagnie africaine qui œuvre dans les différents secteurs notamment l’immobilier, le tourisme, l’hôtellerie, la restauration. Le groupe immobilier et de lifestyle intégré est promoteur de l’hôtel IOKA Hôtel & Suites de Lomé. IOKA a lancé le Django Rally pour allier tourisme, hospitalité, activités culturelles et intégration panafricaine.

Marc MENSAH

