Distribution en cours des attestations de Licence et de Master

Les diplômés ayant déposé des dossiers physiques pour l’obtention de la Licence ou du Master peuvent procéder au retrait. L’opération de distribution a lieu au collège catholique Père Aupiais de Cotonou.

Les attestations de Licence et de Master sont déjà disponibles. Les diplômés ayant déposé des dossiers physiques peuvent procéder au retrait. L’opération de distribution a démarré ce lundi 14 octobre, et prendra fin le jeudi 17 octobre 2024.

Selon un communiqué du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les dépôts du 11 septembre 2024, sont pris en compte. Le retrait de diplôme se fait les jours indiqués de 8h à 12h.

F. A. A.

15 octobre 2024