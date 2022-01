Deux hommes meurent après avoir consommé du Sodabi

Deux hommes ont trouvé la mort à Bopa, département du Mono, après avoir consommé du Sodabi, une boisson locale fabriquée à base du vin de palme. Le liquide contenait de l’huile à frein.

Selon les informations, les deux victimes ne savaient pas que la boisson contenait de l’huile à frein. Elles auraient été servies par l’épouse de leur ami le 08 janvier dernier. Le mari aurait craché le breuvage en raison du mauvais goût. Ce que les deux autres n’ont pas fait, et ont ingurgité le liquide.

L’un d’entre eux est mort le jour même. Le second quant à lui, est passé de vie à trépas la semaine écoulée.

Face à la situation, la dame qui a servi la boisson et son époux ont dû quitter le village après le premier décès. Revenus sur leurs pas, la police les interpelle. Ils seront présentés au procureur très prochainement.

F. A. A.

26 janvier 2022 par