Deux Nigérians arrêtés avec de faux passeports

Deux individus de nationalité nigériane ont été mis aux arrêts à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Il leur est reproché d’avoir présenté de faux passeports au moment où ils devraient prendre le vol.

Les deux Nigérians s’apprêtaient à prendre un vol quand leur jeu a été mis à nu par la police. L’un détenait un passeport seychellois et se rendait en France, et le second qui avait sur lui, un passeport ghanéen s’envolait pour Dubaï, informe Frissons radio.

Présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, ce jeudi, ils seront poursuivis pour faux et usage de faux. En attendant leur procès prévu pour le 08 décembre prochain, les inculpés sont gardés en prison.

F. A. A.

20 novembre 2021 par