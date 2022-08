Détection de jeunes au métier de joueur professionnel

La Fédération Béninoise de Football (FBF) organise, à partir du jeudi 25 août 2022, des séances de détection de jeunes talents dans le cadre de son programme de formation au métier de joueur professionnel.

Les tests sont ouverts aux garçons de toutes structures (centres, quartier, académies, etc.), qui sont nés soit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ; le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ; le 1er janvier et le 31 décembre 2007.

La participation est soumise à la présentation obligatoire d’une pièce d’identité officielle en plus de l’acte de naissance original du jeune postulant aux tests de détection.

Les tests de détection sont programmés par commune (Voir communiqué de la FBF).

22 août 2022 par ,