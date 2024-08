Des travaux sur l’axe Carrefour Douane Aéroport - Place du Souvenir

Le projet de réhabilitation et d’aménagement des voies d’accès démarre à Cotonou. Ce projet de développement urbain prend en compte plusieurs axes routiers stratégiques, dont le Carrefour Douane Aéroport - Place du Souvenir.

Dans le but de mettre aux normes de voies urbaines d’accès et de traversée de Cotonou, le gouvernement a décidé de réhabiliter et d’aménager des artères et axes de la ville. Les travaux ont démarré sur certains axes dont le Carrefour Douane Aéroport - Place du Souvenir, l’un des points de passage les plus fréquentés de Cotonou. Cet axe fait partie du second lot du projet de réhabilitation et aménagement des voies d’accès et de traversée de Cotonou. Le contrat pour la réalisation des travaux a été confié à l’entreprise Julius Berger. La durée d’exécution des travaux est de 24 mois.

La réhabilitation et l’aménagement des voies d’accès et de traversée de Cotonou, consistent entre autres à des « travaux de reprise de chaussée des axes dont l’état de praticabilité n’offre plus le confort nécessaire et ne favorise pas une bonne mobilité des usagers ». Ce projet d’aménagement urbain va améliorer la circulation dans la ville de Cotonou.

A.A.A

12 août 2024 par ,