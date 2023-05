Des travaux annoncés dans la zone Sud de l’Esplanade des Amazones

En prélude aux championnats du monde de pétanque que le Bénin accueille en septembre prochain, le gouvernement a autorisé mercredi 24 mai 2023, des travaux d’aménagement sur la zone Sud de l’Esplanade des Amazones. L’objectif est de faciliter l’accueil des hôtes et du grand public dans les conditions optimales, à la hauteur de l’événement.

La 50e édition des championnats du monde de pétanque aura lieu dans la zone Sud de l’Esplanade des Amazones à Cotonou. La tenue sur cet espace de cet évènement sportif nécessite selon le gouvernement, la réalisation de travaux d’urgence d’aménagements confortatifs pour permettre l’accueil des hôtes et du grand public dans les conditions optimales, à la hauteur de l’événement. D’où les travaux d’aménagement de la zone Sud de l’Esplanade.

Les travaux à réaliser selon le Conseil des ministres, concernent principalement la construction et le prolongement du collecteur à ciel ouvert en conduite enterrée avec les ouvrages connexes jusqu’ à la mer, l’aménagement et le pavage de voies d’accès de même que le remblayage général de la zone pour l’extension de l’aire de pelouse actuelle et la reconstitution de la plage.

Les championnats du monde de pétanque auront lieu du 08 au 17 septembre 2023.

24 mai 2023 par ,