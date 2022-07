Des séances de sensibilisation au Parlement

Le personnel civil et militaire de l’Assemblée nationale a été sensibilisé ce lundi 04 juillet 2022 sur le sceau et les armoiries du Bénin.

Le Président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou a instauré depuis peu une séance de sensibilisation qui a lieu les premiers lundis du mois à la cérémonie des couleurs. Ce lundi 04 juillet, le personnel civil et militaire de la représentation nationale a été sensibilisé ce lundi sur " le sceau et les armoiries du Bénin".

La communication a été présentée par le Commandant Compagnie Escorte et sécurité de l’Assemblée nationale, le lieutenant Mèlinmon Nonfon Ange Lokoun.

Le but est de ces séances de sensibilisation est « d’’éveiller le sens civique et patriotique des fonctionnaires parlementaires ainsi que du personnel militaire ».

6 juillet 2022