Des sanctions contre la FBF, le Raja Club et la JS Kabylie

Le Jury Disciplinaire de la CAF s’est réuni cette semaine pour délibérer sur un certain nombre de questions.

Voici le résumé des décisions :

⚽️ Décisions du Jury Disciplinaire de la CAF - Août 2021 https://t.co/kihFaNwwsZ — CAF Media (@CAF_Media) August 22, 2021

2. Finale de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies : Raja Club Athletic vs. JS Kabylie

A l’issue de la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies à Cotonou, au Bénin, certains supporters des deux clubs ont envahi le terrain et refusé de le quitter.

De plus, certains responsables du Raja Club Athletic ont fait pression sur la sécurité pour se frayer un chemin sur la scène lors de la cérémonie de remise des médailles.

Le Jury Disciplinaire a également constaté la mauvaise réaction de l’équipe de sécurité du Bénin, notamment le manque d’efficacité des stadiers qui étaient détendus et inactifs.

Décision du Jury Disciplinaire de la CAF :

Le Jury Disciplinaire de la CAF a décidé d’infliger une amende de 10 000 USD à la Fédération béninoise de football pour manquement à la sécurité.

Le Jury Disciplinaire de la CAF a décidé d’infliger une amende de 8 000 USD au Raja Club Athletic pour le comportement antisportif de ses supporters.

En outre, le Jury Disciplinaire a décidé d’imposer une amende supplémentaire de 5 000 USD au Raja Club Athletic pour l’interruption de la cérémonie de remise des médailles par les officiels du club.

Le Jury Disciplinaire de la CAF a décidé d’infliger une amende de 8 000 USD à la JS Kabylie pour comportement antisportif de ses spectateurs et envahissement du terrain.

3. Finale de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies : Raja Club Atheltic vs. JS Kabylie

A l’issue de la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies, un journaliste algérien a perturbé la conférence de presse d’après-match et tenu des propos vulgaires à l’encontre d’un responsable de la CAF.

Le Jury Disciplinaire a examiné le cas et a déterminé qu’un tel comportement est contraire aux principes et valeurs partagés par la CAF.

Le Jury Disciplinaire de la CAF recommande que la CAF prenne toutes les mesures nécessaires à l’encontre dudit journaliste, notamment en se réservant le droit de ne plus accréditer le journaliste pour non-respect des principes et règles de la CAF.

