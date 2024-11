Des réformes qui facilitent l’accès aux services d’utilité publique

Les réformes du gouvernement béninois relatives aux services d’utilité publique eau, électricité et Internet ont été présentées, lundi 18 novembre 2024, aux acteurs du secteur privé à l’occasion d’un Afterwork à l’hôtel Novotel Cotonou. C’est dans le cadre d’une série de rencontres initiée par la Cellule technique d’appui à l’amélioration du climat des affaires du Ministère de l’Économie et des Finances.

Le gouvernement béninois a entrepris une batterie de réformes visant à améliorer le climat des affaires au Bénin. Dans plusieurs secteurs comme l’eau, l’électricité et l’Internet, des progrès ont été réalisés selon Ilyas Sina, directeur de la Cellule du climat des affaires et Représentant du Ministre d’Etat Chargé de l’Economie et des Finances. A l’en croire, l’eau, l’électricité et l’internet sont des ressources essentielles au bon fonctionnement des entreprises. Le rôle du ministère de l’Economie et des Finances, souligne-t-il, c’est de veiller à ce que les entreprises prospèrent, réalisent de meilleurs chiffres d’affaires et contribuent à la croissance économique du pays.

Les échanges se sont axés sur les réformes dans ces secteurs à travers deux panels. Selon Achille Kpomalegni, Chef Service à la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE), pour faciliter l’accès à l’électricité des PMI/PME, le gouvernement a rendu gratuit le raccordement aux réseaux électriques des PME ou PMI ayant une puissance entre 50 à 250 kVA. La demande se fait en ligne. Ce qui réduit considérablement les délais de raccordement. « Cette mesure de gratuité est une réforme majeure qui favorise l’installation des entreprises créant ainsi de la valeur ajoutée dans le pays », a-t-il déclaré. Les actions dans le secteur de l’électricité ont aussi favorisé la réduction des coupures d’électricité et la mise en place d’un centre d’appel gratuit (7302) pour la gestion des plaintes.

Dans le secteur de l’eau, le délai de traitement d’un dossier de raccordement à la SONEB a été aussi réduit. Le délai est de 6 jours ouvrables pour l’établissement du devis et 10 jours ouvrables pour exécuter le raccordement avec extension. Dans sa présentation, Stéphane Akpémiakou, Coordonnateur Qualité ISO à la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) a mis en avant la qualité de l’eau produite et distribuée. Il s’est également prononcé sur la gestion des interruptions de services d’eau.

Accès aux infrastructures numériques

A l’avant-garde de la transformation numérique du Bénin, la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN) a été créée, avec pour vocation de devenir un opérateur public, capable de répondre aux attentes des consommateurs en matière de qualité. Face au déficit d’infrastructures numériques, le gouvernement a mis en place des infrastructures de connectivité. La capacité du backbone du réseau national de fibre optique est passée de 80 Gbps à presque 300 Gbps entre 2022 et 2023 selon Kelly Bocar, directeur des réseaux à la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques. « Aujourd’hui, la SBIN couvre plus 3000 Km de fibre optique sur l’étendue du territoire. Cette action continue sans cesse pour rendre accessible la connectivité plus proche des localités partout au Bénin », a-t-il déclaré. La SBIN a aussi mis en place avec l’état béninois, un datacenter national destiné à l’hébergement et la sécurisation de l’ensemble des systèmes d’information de l’Etat et à la mise à disposition de capacité d’hébergement pour les acteurs semi-étatiques et ceux du secteur privé.

Le Bénin met en œuvre depuis 2020 une Stratégie Nationale de Sécurité Numérique du Bénin (SNSN). Cette stratégie permet aux entreprises et aux particuliers de mieux protéger leur système d’information numérique selon Ouanilo Médégan Fagla, directeur de l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN). Le taux de réalisation des actions de la SNSN est de 71 %. « Nous avons de très bons résultats. Le Bénin a gagné plusieurs places dans le classement fait par l’Union internationale des télécommunications sur l’état de préparation des pays face au cyber menace. Nous nous tenons à disposition au niveau de l’ASIN pour venir en appui à vos différentes entreprises dans leur digitalisation et cybersécurité », a affirmé Ouanilo Médégan Fagla.

Luc Boko a présenté les différentes décisions prises par l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP) pour faciliter la fourniture des services d’Internet au Bénin. Les réformes ont conduit à l’accroissement du nombre de fournisseurs ainsi que la baisse des coûts d’acquisition des capacités. L’ARCEP, informe-t-il, réalise des missions afin de s’assurer de la qualité de service et dispose également d’un système de gestion des plaintes des utilisateurs.

Cet Afterwork a permis aux participants d’avoir des réponses à leurs différentes préoccupations. Ces réformes démontrent la volonté du gouvernement béninois de créer un environnement favorable à la croissance économique en réduisant les barrières liées à l’accès aux services d’utilité publique.

Akpédjé Ayosso

19 novembre 2024 par ,