Des réformes pour assurer aux filles l’éclosion de leur potentiel

La communauté internationale célèbre, lundi 11 octobre 2021, la Journée internationale de la fille (JiFi). En prélude à cette célébration, la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé a fait le point des actions menées au Bénin en matière du respect des droits des filles lors d’une rencontre avec les journalistes, samedi 09 octobre 2021 à Cotonou.

Selon la ministre des affaires sociales, le gouvernement de Patrice Talon a introduit depuis 2016 plusieurs réformes dont l’objectif est d’assurer aux jeunes filles, l’éclosion de leur potentiel, leur développement et leur épanouissement. Au titre des actions, il y a l’exonération des frais de scolarité à toutes les filles des cours primaire et secondaire et de quelques filières des lycées ; la distribution systématique de kits scolaires à toutes les filles orphelines ou vulnérables à partir de la classe de CM1 jusqu’en Terminale ; l’attribution de bourses d’études aux meilleures filles des filières techniques des lycées.

Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance mène aussi plusieurs activités pour permettre le développement personnel et professionnel de la jeune fille béninoise. Il s’agit entre autres de la campagne AGBAZATCHE ; l’un des projets sectoriels dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes filles des collèges et lycées sur les comportements à risque, la santé sexuelle et reproductive. A cela s’ajoute le Projet régional sur l’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel (SWEDD) dont le gouvernement du Bénin est bénéficiaire, s’emploie à réaliser les droits et le plein potentiel des 3 302 000 jeunes filles et garçons d’ici 2024.

A en croire la ministre, c’est un projet dont les actions sont plus orientées vers les questions des jeunes filles.

Le gouvernement a aussi développé plusieurs programmes tels que le Programme cash plus care qui vise à éradiquer le mariage des enfants et des adolescentes à travers l’élimination de la pauvreté en leur accordant des facilités pour se maintenir dans le système éducatif.

Le programme a impacté 26 000 filles des ménages pauvres identifiés dans plusieurs communes du Bénin.

« Dans le but de renforcer la protection des filles et de leur assurer un environnement sécurisé, le Gouvernement a transmis, il y a quelques jour à l’Assemblée nationale pour une étude en procédure d’urgence, un projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Mais avant cela, des actions concertées sont menées par nos services et ceux de la police et de la justice pour réprimer les actes de violences sur les filles », a ajouté la ministre Véronique Tognifodé.

Elle a lancé un appel à tous, pour que chacun et chacune puisse rester garant des textes de la République en veillant au respect des droits des filles pour la réalisation des Objectifs du Développement Durable à l’horizon 2030.

« C’est un défi à relever car nous ne saurons continuer à briser l’avenir des filles, en perpétuant des attitudes et pratiques défavorables à leur épanouissement. Je reste convaincue, mes chers compatriotes qu’ensemble, nous relèverons les défis auxquels les filles sont confrontées au Bénin afin que les indicateurs s’améliorent considérablement », a-t-elle conclu.

A.A.A

10 octobre 2021 par