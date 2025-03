Des réflexions pour combler les lacunes en matière d’alerte précoce

L’Agence nationale de météorologie (ANM), communément appelée « Météo Bénin », a célébré ce lundi 24 mars à son siège à Cotonou, l’édition 2025 de la Journée mondiale de météorologie. Les réflexions cette année visent à combler les lacunes en matière d’alerte précoce.

« Combler ensemble les lacunes en matière d’alerte précoce », c’est le thème retenu cette année 2025 pour la Journée mondiale de météorologie. Elle a été célébrée par Météo Bénin ce lundi 24 mars en collaboration avec les structures intervenant sur la plateforme aéroportuaire, notamment l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), la Société des aéroports du Bénin (SAB), l’Association des professionnels de Météo au Bénin (APMEB), et plusieurs autres structures.

Le représentant de l’ASECNA à cette célébration s’est dit très intéressé par la thématique retenue cette année au regard du volet « météo » dont dispose l’agence. Ce volet selon Wilfried ADJOVI, n’est pas national. « Il est purement aéronautique, mais s’appuie sur la météo nationale. C’est la météo nationale qui nous fait les données de base », a-t-il rappelé mettant l’accent sur l’importance de la météo sur la protection des vols au niveau de l’ASECNA et à travers tout le pays. Il a rassuré de la disponibilité de l’agence pour des échanges techniques et d’expertise avec Météo Bénin, afin de lui permettre de grandir et de toujours rendre ses services à la Nation.

Représentant la Société des aéroports du Bénin (SAB), Khald AMI-TOURE a salué l’initiative de Météo Bénin en raison des projets en cours sur la plateforme aéroportuaire ; lesquels nécessitent la mise à disposition et l’exploitation des données météorologiques. Après avoir insisté sur la « sécurité aérienne » qui d’après lui, doit être préservée, il a exprimé le vœu que les échanges apportent à chacun et à tous, les informations nécessaires et surtout, les bonnes pratiques. Khald AMI-TOURE a rassuré de l’engagement de la SAB pour une amélioration des relations avec Météo Bénin en vue de l’exploitation des données météorologiques, que ce soit du point de vue technique ou en administration comparée.

L’association des météorologues prend des engagements

Pour la présidente de l’Association des professionnels de la météorologie au Bénin (APMEB), cette célébration est « un moment privilégié » pour réfléchir sur le rôle du météorologue en tant que « gardien de la météo ». Le thème retenu selon Inès OYEDE, est évocateur des nombreux défis auxquels le Bénin doit faire face afin que les alertes précoces parviennent aux personnes les plus vulnérables dans un contexte de changement climatique. Elle a réitéré l’engagement des météorologues à élaborer des prévisions et des produits axés sur les impacts afin de contribuer de façon significative à la prévention des catastrophes. Cette célébration poursuit la présidente de l’APMEB, va alimenter les réflexions en amont pour accompagner le service de la météorologie dans la mise en place du système d’alerte précoce multirisque axé sur les impacts.

Des engagements pour la fiabilité des prévisions

Le directeur général de l’ANM a salué la contribution de Météo Bénin et de son personnel pour la protection des vies humaines et de la planète, ainsi que pour le bon fonctionnement de la société. Il s’est ensuite engagé à « augmenter la fiabilité » des prévisions. « Les avancées technologiques et l’intelligence artificielle promettent de révolutionner la prévision météorologique. Néanmoins, nous devons veiller à offrir des chances égales à tous et à ne laisser personne de côté. Nous devons combler les lacunes en matière de données et d’observations météorologiques. Nous devons faire en sorte que le dernier des béninois ait accès à des informations climatiques. C’est notre devoir », a-t-il laissé entendre, appelant à offrir les mêmes chances à tous. « Le moment est venu d’agir et nous employons maintenant à investir et à innover ensemble », a poursuivi Didier KAKPA, rassurant de tenir la promesse des alertes précoces pour tous qui, pour lui, est « un impératif humain et moral ».

Des apports significatifs pour l’économie nationale

La valeur ajoutée des services que Météo Bénin apporte à la Nation Béninoise selon son directeur, est estimée à des milliards de francs CFA. « En évitant des pertes économiques liées aux aléas météorologiques, climatiques et hydrologiques, nous avons économisé des milliards de fonds supplémentaires. Nous avons aussi sauvé des centaines de vies », a souligné Didier KAKPA convaincu de la contribution de l’agence qu’il dirige pour « un Bénin plus sûr et plus prospère ».

Pour lui, l’échange libre et sans restriction de données, de produits et de services météorologiques est essentiel pour la sécurité nationale et les secteurs sensibles au climat. Il a cité à titre illustratif, l’agriculture, l’aviation, les transports maritimes, l’énergie, la gestion de l’eau et la santé. « Météo-Bénin est la cheville ouvrière de la prévision météorologique à l’échelle nationale. Chaque minute de chaque jour, notre centre de prévision météorologique reçoit des données venant de nos stations de l’intérieur et de nos stations de surveillance. Il s’agit de millions de mesures provenant de satellites, de stations au sol, de ballons météorologiques, […] », a déclaré le DG de Météo Bénin exhortant les différents acteurs à une synergie d’actions par ces temps « instables et difficiles ».

La Journée mondiale de la météorologie est célébrée le 23 mars de chaque année. Plusieurs communications ont été développées lors de la célébration différée ce lundi 24 mars 2025.

F. A. A.

25 mars 2025 par